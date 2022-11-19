حبس مسؤول سابق تصرف في بعض الأملاك العقارية المملوكة للدولة

العنوان – طرابلس

ذكر مكتب النائب العام أن النيابة العامة أمرت بحبس مسؤول سابق لتزوير مستندات في بعض الأملاك العقارية المملوكة للدولة للاستيلاء عليها.

وذكر المكتب أن النيابة العامة باشرت تحقيق واقعات التصرف في بعض الأملاك العقارية المملوكة للدولة؛ استناداً على وثائق رسمية مزورة، حرَّرها – إثَر انتهاء ولايته – مسؤول سابق عن تدبير شؤون تِلْكُم الأملاك.

وأوضح مكتب النائب العام أن وكيل النيابة بمكتب النائب العام ؛ اضطلع بمسؤولية بحث الظروف الملابسة لواقعة وضع اليد على عقار مميز لدى مصلحة أملاك الدولة باسم المدرسة اليونانية.

وأضاف المكتب أن بحث الأدلة التي انطوى عليها بلاغ جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة؛ أنبأ عن إثبات انخراط ذلك المسؤول في مشروع إجرامي رام من خلاله تسهيل فعل الاستيلاء على ثلاثة عقارات مملوكة للدولة في مدينة طرابلس.

ولفت إلى أن المسؤول تعمد تحرير عقود بيع نسبت إلى الدولة زوراً، فيسرت لبقية الجناة السيطرة المادية على إحداها؛ وإبدال حاله بهدم البناء المشيد عليه؛ ومباشرة الانتفاع به.

وذكر المكتب أنه بفراغ المحقق من مواجهة المتهم بالواقع المنسوب إليه وإحاطته بالجرائم المسندة إليه؛ قرر حبسه احتياطياً على ذمة التحقيق