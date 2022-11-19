الخارجية الإيطالية: نسعى لتقديم زوارق لحرس السواحل الليبي للحد من الهجرة

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ذكر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تيجاني عن إمكانية قيام بلاده بتقدم زوارق دورية تابعة للشرطة الإيطالية إلى حرس السواحل الليبي لوقف المهربين.

وأضاف تيجاني – بحسب وكالة الأنباء الإيطالية آكي – أنه بحث مع وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش تعزيز الاتفاق بخصوص ملف المهاجرين غير الشرعيين.

وقال الوزير الإيطالي : ” يتعين علينا العمل مع ليبيا بشأن المهاجرين”.

وأشار إلى أن إيطاليا كانت دائما على استعداد لاستقبال المهاجرين، لكن يجب أن تضمن أمن حدودها، التي هي أيضا حدود جنوبية للاتحاد الأوروبي.