الخارجية الإيطالية: نسعى لتقديم زوارق لحرس السواحل الليبي للحد من الهجرة

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ذكر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تيجاني عن إمكانية قيام بلاده بتقدم زوارق دورية تابعة للشرطة الإيطالية إلى حرس السواحل الليبي لوقف المهربين.
وأضاف تيجاني – بحسب وكالة الأنباء الإيطالية آكي – أنه بحث مع وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش تعزيز الاتفاق بخصوص ملف المهاجرين غير الشرعيين.
وقال الوزير الإيطالي : ” يتعين علينا العمل مع ليبيا بشأن المهاجرين”.
وأشار إلى أن إيطاليا كانت دائما على استعداد لاستقبال المهاجرين، لكن يجب أن تضمن أمن حدودها، التي هي أيضا حدود جنوبية للاتحاد الأوروبي.
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