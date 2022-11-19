لنقي: يجب على السلطات المنتهية الرحيل عن المشهد السياسي

الوطن|رصد

هاجمت عضو ملتقى الحوار السياسي زهراء لنقي السلطات منتهية الشرعية في البلاد مؤكدة على ضرورة رحيلهم عن المشهد السياسي.

وغردت لنقي عبر تويتر مطالبة السلطات منتهية الشرعية بالاتعاظ من الغير مشيرة إلى أن النظام البرلماني تكريس للمحاصصة في بلداننا وأداة لاستمرار قوى الأمر الراهن، مشيرة في ذلك إلى فشل البرلمان اللبناني في اختيار رئيس للبلاد خلال خمس جلسات متتالية.

وأضافت لنقي “كل يوم يبدو جليا أنه سيناريو قبرص! كل يوم يمر على ليبيا تحت سطوة قوى الأمر الراهن الكليبوتوقراط والأوليجاركية وفي تزايد الانقسام السياسي وفي وجود هذه السلطات منتهية الشرعية، فسيادة ليبيا في تآكل وهيبتها في خبر كان!”. مردفة: “ارحلوا”.