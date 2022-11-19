البركي: تسليم “أبوعجيلة” للأمريكان “صفقة العملاء”

حذر الدكتور عبدالرحيم البركي المرشح البرلماني ووكيل وزارة التعليم في حكومة الثني، من مخطط تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية، واصفا ذلك بـ”صفقة العملاء”.

وقال البركي في تغريدة عبر “تويتر” إن “تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود للأمريكان صفقة يُشتَم من ورائها تلميع إدارة بايدن الهزيلة”.

ورأى أن في ذلك “تسوية ديون لبعض الدول في لوكربي بمواقف سياسية، وتأكيد عمالة خارجية لحكومة مقاطعة طرابلس، ومحاولة لخلط الأوراق في المشهد الليبي لعرقلة مهمة باثيلي المبعوث الخاص لليبيا” على حد قوله.

واختطفت مليشيا تابعة لعبد الغني الككلي الشهير بـ«اغنيوه»، المواطن أبوعجيلة مسعود خير المريمي من منزله بالمساكن الشعبية بمنطقة أبو سليم، الذي أعلنت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة المؤقتة قبل عام إمكانية تسليمه إلى أمريكا.