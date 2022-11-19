بن زيتون: نرحب بمفاوضات إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل

شاركت بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة في المؤتمر الثالث الخاص بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، المنعقد في مقر المنظمة الأممية بنيويورك.

ورحب الوزير المفوض بالبعثة، عصام عمران بن زيتون، في كلمة بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، بمسار المفاوضات الجارية لوضع اتفاقية ملزمة تجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى سواء الكيميائية أو البيولوجية، حسب بيان البعثة على صفحتها بموقع فيسبوك، الجمعة.

وأكد عمران سياسة ليبيا الثابتة في دعم جهود نزع أسلحة الدمار الشامل، وموقفها من خلال عضويتها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمنع انتشار وامتلاك وتصنيع تلك الأسلحة وإزالتها، مشيرا إلى حق جميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وتشجيع الاستخدامات السلمية والآمنة للطاقة الذرية؛ بما يسهم في تحقيق التنمية لشعوب المنطقة.