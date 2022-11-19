العامة للكهرباء تتابع احتياجات شبكة التوزيع بمنطقة الجبل الغربي

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التقى المدير العام للشركة العامة للكهرباء عبدالحميد المنفوخ ، برئيس مكتب التشغيل والصيانة فرع وبجضور عدد من من مديري الإدارات الفنيّة بالشركة، لمناقشة الصعوبات التي تواجخ دائرة التوزيع بالجبل الغربي.

وتطرق الاجتماع لطرح مناقشة الصعوبات والعراقيل التي تواجه شبكة التوزيع بمنطقة الجبل الغربي و احتياجاتها من محوّلات التوزيع لمعالجة مشاكل الضعف الجهد، الى جانب استكمال بناء محطة تحويل 66 الرياينة عوضًا عن المحوّل السابق، كما تطرق الاجتماع لمتابعة المعوقات والاحتياجات بمنطقة الرياينة ومتابعة صيانة كابل جهد 66 ك. ف محطة ( التكوين الجديدة ) وتشغيلها، والذي سكون له الأثر الجيد في تخفيف الأحمال على محطة 66 ك.