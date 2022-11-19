الانتربول: نتواجد في ليبيا للتحقق من وجود إرهابيين ضمن تدفقات المهاجرين

قال فريق منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) إنه متواجد في ليبيا للتحقق من بصمات الأصابع وصور الوجه عبر قواعد بيانات الإنتربول، للقبض على من وصفتهم بالمجرمين والارهابيين الذين يحاولون الاختباء في تدفقات المهاجرين.

وأكدت المنظمة أن قواعد بيانات الإنتربول الخاصة ببصمات الأصابع وصور الوجه تعد مركزية للمشروع، مؤكدة أن المشروع يهدف لزيادة عدد عمليات التحقق التي تجريها الدول الاعضاء مقابل قواعد البيانات.

وأشارت المنظمة إلى أنه على المدى الطويل ستساعد هذه المبادرة في الكشف عن المقاتلين الإرهابيين والمجرمين الاجانب الذين يحاولون عبور الحدود باستخدام تدفقات الهجرة غير النظامية.

يشار إلى أن برنامج (هوت سبوت) هو مبادرة تستخدم البيانات البيومترية للمساعدة في الكشف عن المقاتلين والمجرمين الذين يحاولون عبور الحدود بطريقة غير شرعية وفي الوقت نفسه يعطل الشبكات التي تسهل مثل هذا السفر الغير قانوني.