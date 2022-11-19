بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 19 نوفمبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 19 نوفمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تبقى الأجواء دافئة هذا اليوم على أغلب المناطق مع نشاط للرياح خاصةً على مناطق الشمال الشرقي بينما تسجل درجات الحرارة إنخفاض يوم الأحد على مناطق الشمال الغربي يشمل تدريجياً بدايةً من يوم الإثنين بقية المناطق.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية ، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب بدايةً من مساء يوم الغد مع إحتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية.

الرياح: جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الأحد إلى غربية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24-29)مْ ، وتسجل إنخفاض ملحوظ بدايةً من يوم الغد.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب ، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب بدايةً من يوم الإثنين مع إحتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

الرياح: جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار ، وقد تسبب في هبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق تتحول يوم الإثنين إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (24- 29)مْ ، وتسجل إنخفاض ملحوظ بدايةً من يوم الإثنين.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الإثنين إلى شمالية غربية فشمالية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (24- 29)مْ ، وتسجل إنخفاض يوم الغد على غدامس والحمادة ويشمل الإثنين بقية المناطق.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24- 27)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:03)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:41).