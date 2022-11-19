الخطابي: منع أعضاء مجلس الدولة من عقد جلساتهم فعل مُدان سياسيا

قال عضو مجلس النواب المبروك الخطابي، إن منع أعضاء مجلس الدولة الاستشاري، من عقد اجتماعاتهم من قبل حكومة الدبيبة فعل مُدان سياسيا ومخالف للإعلان الدستوري و التشريعات الليبية النافذة، وفق قوله.

وأضاف الخطابي، في تصريحات صحفية، أن هذا الفعل يشكل تطورا خطيراً في نهج الحكومة في التمسك بالسلطة بكل الوسائل المشروعة و غير المشروعة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذا الفعل يعبر عن حالة “إفلاس سياسي”، مضيفاً أن مجلس الدولة ليس قوة عسكرية، وإنما جسم سياسي قد نختلف معه في بعض القضايا و نتفق معه في أخرى، ولكن يظل حقه في ممارسة عمله مكفول بالقانون، وفق قوله.

يذكر أن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة منعت الأحد الماضي، أعضاء مجلس الدولة من عقد جلستهم، وبادرت بتطويق مقر الجلسة بمركبات عسكرية...