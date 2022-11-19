أجواء دافئة على أغلب مناطق البلاد مع نشاط الرياح شرقا

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الأجواء دافئة، اليوم السبت، على أغلب مناطق البلاد، مع نشاط للرياح خاصة على مناطق الشمال الشرقي مما يثير الأتربة والغبار.

وبحسب نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز تسجل درجات الحرارة انخفاضا يوم الأحد على مناطق الشمال الغربي يشمل تدريجياً بدايةً من يوم الإثنين بقية المناطق.

حيث تكون السماء في راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب بدايةً من مساء يوم الغد مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية.

والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الأحد إلى غربية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (24-29)مْ ، وتسجل انخفاض ملحوظ بدايةً من يوم الغد.

وفي الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب بدايةً من يوم الإثنين مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، وقد تسبب في هبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق تتحول يوم الإثنين إلى شمالية غربية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (24- 29)مْ ، وتسجل انخفاض ملحوظ بدايةً من يوم الإثنين.

وفي الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الإثنين إلى شمالية غربية فشمالية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (24- 29)مْ ، وتسجل انخفاض يوم الغد على غدامس والحمادة ويشمل الإثنين بقية المناطق.

وفي الواحات-السرير-تازربو-الكفرة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (24- 27)مْ.