رويترز: ساسة ليبيا الفاعلون يحبطون التقدم لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية

ليبيا- سلط تقرير ميداني نشرته وكالة أنباء “رويترز” الأميركية الضوء على تفاقم الجمود السياسي المنذر بانزلاق البلاد مرة أخرى نحو نشوب الصراع العسكري.

التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز ما فيه صحيفة المرصد، أشار إلى توقف الديبلوماسية وإحباط ساسة فاعلين التقدم نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بعد التحرك الأخير لمجاميع مسلحة موالية لرئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة لحصار مبنى مجلس الدولة الاستشاري.

وأضاف التقرير: إن هدف هذا التحرك واضح وهو عرقلة تمرير القاعدة الدستورية الانتخابية من قبل أعضاء المجلس. ناقلًا عن الرئيس السابق لمفوضية الانتخابات عثمان القاجيجي قوله: “لم يعد أحد يتحدث عن الانتخابات واللعبة التي يمارسها الزعماء السياسيون دائما هي العرقلة فكل هذه تكتيكات تأخير”.

ووفقًا لعادل الشيخ ذي الـ39 عامًا القاطن بالعاصمة طرابلس المالك لمحل تجاري فيها يخشى الكثير من الناس أن يؤدي استمرار هذا الجمود إلى زيادة فرص اندلاع العنف، مضيفًا بالقول: “الأزمة تطول بشكل رئيسي لأن من هم في السلطة يسعون وراء مصالحهم الخاصة وليس مصالح الليبيين”.

وتابع الشيخ قائلًا: “إن الانتخابات الوطنية النزيهة هي الحل الوحيد، وإلا لن يكون لدينا دولة مستقرة وبالتأكيد سيكون هناك المزيد من الحروب”. في وقت بين فيه التقرير إن احتمال نشوب صراع جديد لن يؤدي فقط إلى البؤس لليبيين العاديين بل ستمتد مخاطره الكبيرة أيضا لمجتمع دولي غافل.

وأضاف التقرير: إن نشوب صراع جديد في ليبيا يعني مسرحًا جديدًا لخلاف روسيا والغرب على البحر الأبيض المتوسط ​​وخفضًا جديدًا لإنتاج البلاد النفطي البالغ مليونًا و200 ألف برميل يوميًا في نقص طاقة عالمي، ما يتيح مساحة لازدهار الجماعات الإرهابية وتغذية أزمة الهجرة غير الشرعية.

وأوضح التقرير أن الظاهر على السطح من المواجهة السياسية يتمثل في خلافات حول القاعدة الدستورية الانتخابية وتقاسم الثروات وشكل الحكم الجديد، في وقت لا يقتنع الليبيون بهذا مؤكدين أن لا أحد الأطراف المعنية بالأزمة لديه اهتمام كبير بحل طويل الأجل لأن لكل منها فائدة من بقاء الوضع الراهن الفوضوي.

وتابع التقرير: إن أي انتخابات وطنية يمكن أن تكتسح معظم القوى السياسية المتنازعة المهمينة على ليبيا عبر سنوات من الانقسام المؤسسي والحرب الصريحة والسلام غير المستقر، مع احتمالية نفاد صبر القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر مرة أخرى وهو ما حصل في أبريل من العام 2019.

وأضاف التقرير: إن المشير حفتر قد يحاول مرة أخرى استعادة العاصمة طرابلس وإخضاعها للشرعية. مؤكدًا أن الاشتباكات الأخيرة بالعاصمة طرابلس سمحت لحكومة تصريف الأعمال ورئيسها بتعزيز السيطرة، إلا أن هذا لا يعني عدم قيام موالين عسكريين لرئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاآغا بمسعى مضاد.

واستدرك التقرير بالإشارة لصعوبة تحقق احتمال حدوث نزاع مسلح جديد في ظل الانتشار العسكري التركي الكثيف في العاصمة طرابلس.

