العجيلي يطالب بإلزام الأطباء والصيادلة بإيقاف وصف المضادّ الحيوي

ليبيا – قال المدير السابق للمستشفى الجامعي واستشاري جراحة العظام والحوادث نبيل العجيلي إن البكتيريا لا تستجيب لمعظم المضادات الحيوية وتنتشر في المجتمع نتيجة سوء استعمال المضادات الحيوية.

العجيلي أوضح في تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” أن المضادات الحيوية تعطى، في ليبيا بصفة عامة، للمريض دون وصفة طبية من الصيدليات وهي في متناول اليد، مضيفًا أن بعضها أنواعها يوصف لأمراض لا تستلزم وصف المضاد لها مثل الإنفلونزا.

وحذّر من أن هذه العشوائية في وصف المضادات الحيوية، تمثّل خطرًا على المريض، وعلى المجتمع أيضًا، لأن استخدام المضادات الحيوية لعلاج أمراض معيّنة لا تستلزمه، يؤدي إلى تَكوُّن أنواع من البكتيريا المقاومة لهذا المضاد الحيوي، وهو ما يجعل المجتمع في مواجهة بكتيريا مقاومة للعلاج قد تنتشر فيه.

ونوّه إلى وجود ثلاثة مستويات للمضادات، الأولى للاستعمال العام ويجوز لجميع الأطباء بالمستشفى وصفها، مبينًا أن المستوى الثاني، هي مضادات حيوية يصفها الاستشاري ويصدق عليها رئيس القسم، وأن المستوى الثالث هو المضادات الحيوية الاحتياطية التي توصف في حالات البكتيريا المقاومة للأمراض، ولا توصف إلا في حالات خاصة.

وطالب المدير السابق للمستشفى الجامعي الدولة والجهات الرقابية والمشرفة العلمية على توريد وتصنيف المضادات الحيوية، بإلزام الأطباء والصيادلة بإيقاف وصف المضادّ الحيوي لكل الأدواء والأمراض.

