الارصاد: كتلة هوائية باردة وانخفاض للحرارة وامطار بدءاً من الغد على هذه المناطـق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم السبت 19/ 11 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الأجواء تبقى دافئة خاصةً أثناء فترة النهار هذا اليوم على أغلب المناطق.

ووفقا للتقرير تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها مابين ( 24 – 29 )مْ ، مع نشاط للرياح على بعض مناطق الشمال خاصةً مناطق الشمال الشرقي مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تتأثر مناطق شمال غرب ليبيا بدايةً من مساء الغد بكتلة هوائية باردة مصحوبة برياح نشطة وإنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع تكاثر السحب وإحتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق الساحلية.

ووفقا للتقرير يمتد تأثير هذه الكتلة الباردة ليشمل مناطق الشمال الشرقي بداية من يوم الإثنين.

والله أعلــــــــــــــم