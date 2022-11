ليبيا – أكد المتحدث باسم بلدية الكفرة عبد الله سليمان عودة الرحلات المدنية بشكل رسمي الإثنين المقبل بعد إجراء صيانة شاملة.

سليمان وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” أوضح أن الخطوط الجوية الليبية ستبدأ بتسيير الرحلات من بنغازي إلى الكفرة، لافتًا إلى أن العمل جار على فتح خط آخر إلى طرابلس ودعوة شركات الطيران لفتح مكاتب لها في المدينة.

Shares

The post عميد بلدية الكفرة يكشف الموعد الرسمي لعودة الرحلات الجوية من وإلى مطار المدنية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية