“الأفريقية” تعلن عودة طائرة إيرباص بعد خضوعها للصيانة

الوطن|رصد

أعلنت شركة الخطوط الجوية الأفريقية عودة الطائرة إيرباص «A-320 | 5A-ONA» إلى مطار معيتقية بعد خضوعها للصيانة في أحد المراكز الخارجية لتنضم إلى أسطول الشركة، حيث ستدخل جدول التشغيل مباشرة، وفق بيان صادر عن الشركة.

من جهة أخرى، زار مديرعام الخطوط الجوية الأفريقية مصباح فضل مطار معيتيقة في الخامس من نوفمبر للاطلاع على أعمال تجهيز الطائرة الإيرباص «A330» بعد عودتها من الصيانة.

وخضعت الطائرة لبعض الإجراءات المتعلقة بالوثائق اللازمة وفقًا للمتطلبات الدولية التي أهلتها للعمل بدءًا من مساء الخامس من نوفمبر.

وتفقد المدير العام حظيرة الصيانة؛ حيث تقام أعمال الصيانة على الطائرة «A320»، مؤكدًا أن الإدارة تبذل كافة جهودها لتذليل الصعاب وتوفير كافة التسهيلات لإتمام الصيانة في الوقت المحدد.