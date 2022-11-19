برشان: حكومة الدبيبة تبيع الوطن في سبيل البقاء في الحكم

انتقد وحيد برشان، عضو مجلس الدولة الاستشاري، القبض على بوعجيلة مسعود، من قبل أجهزة حكومة الدبيبة بدعوى تورطه في تفجير لوكيربي، تمهيدا لتسليمه لأمريكا رغم قفل ملف القضية نهائياً خلال فترة حكم النظام السابق.

كتب قائلًا على فيسبوك: “أنا مع الرأي الذى يقول أن أي محاولة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لاستغلال ملف سياسي حساس ومغلق قانونيا فى سبيل إطالة عمرها يعتبر خيانة عظمي”.

وتابع: “هل من المعقول أن تستخدم هذه الحكومة المؤقتة لتسير اعمال الدولة لإنتخابات وتبيع الوطن فى سبيل بقاءهافى الحكم”.