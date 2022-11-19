وزارتا الشؤون الاجتماعية والعمل توقعان اتفاقية لدعم ذوي الإعاقة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 November, 2022

وقعت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، مع وزير العمل والتأهيل علي العابد اتفاقية تعاون مشترك لدعم فئة ذوي الإعاقة، والأسر المنتجة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية أن الاتفاقية تنص على اتفاق وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل والتأهيل على تقوية وتعزيز التعاون بينها على أساس المساواة والمنافع المتبادلة وذلك وفق الإمكانيات المتاحة.

وتتولى وزارة الشؤون الاجتماعية تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمجموعات التي يتم إدماجها في سوق العمل، وذلك من خلال الوحدات الإدارية التابعة للوزارة، كما تتولى وزارة العمل تأهيل وتدريب فئة ذوي الإعاقة تمهيدا لشغل الوظائف وفق التشريعات النافذة.

وتنص الاتفاقية على أن تتولى وزارة العمل والتأهيل التنسيق مع الشركات الوطنية والأجنبية والقطاع الخاص لتمكين ذوي الإعاقة من الحصول على فرص العمل في هذه الجهات وبنسبة 5% من مجموع العاملين بها وفق التشريعات النافذة.

وتتكفل وزارة العمل والتأهيل التنسيق مع هيئة الأسرة المنتجة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية بإعداد وتنفيذ الخطط التدريبية للأسر المنتجة بالبلديات من خلال المراكز التدريبية التابعة لوزارة العمل التي ستتولى أيضا التنسيق مع مختلف جهات العمل الوطنية والأجنبية بفتح مكتب الإخصائي الاجتماعي لهذه الجهات.

وتهدف الاتفاقية إلى الرفع من مستوى الخدمات لفئة ذوي الإعاقة والأسر المنتجة ودعمها من أجل تحسين دخلها وتوفير احتياجاتها.