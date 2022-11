المهدوي تعليقًا على حادثة وزير الخارجية اليوناني: حكومة الدبيبة بدأت تفقد حلفاءها الدوليين

ليبيا – قال الكاتب والباحث السياسي، أحمد المهدوي، إن ما قام به وزير الخارجية اليوناني يأتي في سياق عدم اعتراف أثينا في حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ويعبر عن وجهة نظر دولة اليونان تجاه حكومة الدبيبة المنتهية ولايتها.

المهدوي وفي تصريحات خاصة لقناة “الغد” أشار إلى أن توجه ديندياس إلى بنغازي للقاء المشير خليفة حفتر والمستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، دلالة على اعتراف اليونان بشرعية مجلس النواب وما انبثق عنه من حكومة برئاسة فتحي باشاغا.

وأكد أن حكومة الدبيبة بدأت تفقد حلفاءها الدوليين.

المهدوي رأى أن إرسال الدبيبة لوزيرة خارجية نجلاء المنقوش دون تنسيق هو تعامل بسياسة القوة والأمر الواقع، لأنه يمتلك ميليشيات يحركها وقتما شاء في العاصمة طرابلس ويعتقد أن هذا الأمر سينجح في التعامل مع الدول الصديقة.

