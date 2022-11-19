صالح يلتقي وفدا من مشائخ قبيلة البراعصة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 November, 2022

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وفداً من مشايخ وأعيان وحكماء وشباب قبيلة البراعصة.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن وفد قبيلة البراعصة عبر خلال اللقاء الذي جرى في مدينة القبة عن دعمه لرئيس مجلس النواب في مساعيه تجاه البلاد.

وفي سياق منفصل اجتمعت عضو مجلس النواب عضو لجنة النقابات والاتحادات والروابط المهنية فاطمة الصويعي رفقة عضوات المجلس أسماء الخوجة وعائشة الطبلقي مع رئيس الاتحاد العام للنقابات والمهن الحرفية والصناعية وأصحاب الأعمال ورئيس نقابة المراكز والشركات المهنية والمؤسسات التعليمية ورئيس الاتحاد الوطني لعمال ليبيا فرع طرابلس بحضور ممثلين عن النقابات العامة المكونة للاتحاد العام للنقابات والمهن الحرفية الصناعية وأصحاب الأعمال، وتم خلال الاجتماع مناقشة القانون رقم (23) لسنة 2010 .م بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية، حيث تم تقديم عدد من التوصيات في هذا الشأن لنقلها للجنة المشكلة من مجلس النواب وأخذها في الاعتبار .