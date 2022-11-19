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استقرار العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

استقرت أسعار صرف العملات الدولية الأكثر تداولًا مقابل الدينار الليبي في تعاملات السبت. 

وحافظ سعر الدولار على مستوى 5.17 دينار الذي سجله الخميس، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي، وثبت سعر اليورو عند 5.32 دينار، واستقر الجنيه الإسترليني عند 6.05 دينار.

سعر الليرة التركية مقابل الدينار الليبي
ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.28 دينار، والعملة التونسية التي بيعت بـ1.63 دينار ليبي، واستقر سعر كسر الذهب (عيار 18) عند 215 دينارًا للغرام.

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بوابة الوسط

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