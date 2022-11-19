استقرار العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية

استقرت أسعار صرف العملات الدولية الأكثر تداولًا مقابل الدينار الليبي في تعاملات السبت.

وحافظ سعر الدولار على مستوى 5.17 دينار الذي سجله الخميس، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي، وثبت سعر اليورو عند 5.32 دينار، واستقر الجنيه الإسترليني عند 6.05 دينار.