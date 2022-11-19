عودة طائرة إيرباص تابعة للخطوط الأفريقية بعد استكمال صيانتها

العنوان-طرابلس

أعلنت شركة الخطوط الجوية الأفريقية، الجمعة، عودة الطائرة إيرباص A-320 ” 5A-ONA” إلى مطار معيتقية بطرابلس؛ بعد خضوعها للصيانة في أحد المراكز الخارجية لتنضم إلى أسطول الشركة.

وقالت شركة الخطوط الأفريقية في بيان لها، أن الطائرة ستدخل جدول التشغيل مباشرة.

وخضعت الطائرة لبعض الإجراءات المتعلقة بالوثائق اللازمة وفقًا للمتطلبات الدولية التي أهلتها للعمل بدءًا من مساء الخامس من نوفمبر.

وأكد مدير عام الشركة، مصباح فضل، أن الإدارة تبذل كافة جهودها لتذليل الصعاب وتوفير كافة التسهيلات لإتمام الصيانة في الوقت المحدد.