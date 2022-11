درويش: المخالفة التي حدثت مع وزير خارجية اليونان ليس في صالح الليبيين

ليبيا – قال أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات بجامعة كارديف متروبوليتان البريطانية عبد اللطيف درويش، أنه هناك علاقات جيدة وقديمة بين اليونان وليبيا، ولا يوجد خلافات بينهما بعكس تركيا.

درويش وفي تصريحات خاصة لقناة “الغد” أشار إلى أنه كان هناك اتفاق على جدول زيارة وزير الخارجية اليوناني لليبيا، ولا يمكن خرق البروتوكول الدبلوماسي، وكانت وزيرة خارحية تصريف الأعمال نجلاء المنقوش دخيلة على هذا البرنامج.

ورأى درويش أن المخالفة كانت من جانب حكومة عبدالحميد الدبيبة وهذا ليس في صالح الليبيين.

