قشوط: يجب “شن” حملة شعبية ضد حكومة “العار” والمنقوش

الوطن|رصد

يرى المحلل السياسي، محمد قشوط، ضرورة شد هجمة شعبيّة ضد ما وصفه بحكومة العار المسيطرة على طرابلس والتي تُديرها عائلة الدبيبة، على أن تشمل الحملة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.

وقال قشوط أنّ حكومة الدبيبة لم تتوانى في رهن ثروات البلاد لصالح تركيا ولم تكتفي بذلك بل عادت لإحياء ملف لوكربي الذي مهدت له السنة الماضية لكي تقدمنا قرباناً لصالح الأمريكان الذين لن نرى منهم رحمة طالما فتح لهم الباب على مصراعيه.