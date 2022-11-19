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قشوط: يجب “شن” حملة شعبية ضد حكومة “العار” والمنقوش

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

يرى المحلل السياسي، محمد قشوط، ضرورة شد هجمة شعبيّة ضد ما وصفه بحكومة العار المسيطرة على طرابلس والتي تُديرها عائلة الدبيبة، على أن تشمل الحملة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.

وقال قشوط أنّ حكومة الدبيبة لم تتوانى في رهن ثروات البلاد لصالح تركيا ولم تكتفي بذلك بل عادت لإحياء ملف لوكربي الذي مهدت له السنة الماضية لكي تقدمنا قرباناً لصالح الأمريكان الذين لن نرى منهم رحمة طالما فتح لهم الباب على مصراعيه.
ومنذ يومين نفذت المليشيات مهمتها في القبض على المواطن “مسعود أبوعجيلة” وهو الذي تريده أمريكا بحجة أن له علاقة بتفجير لوكربي.
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#محمد قشوط عبدالحميد الدبيبة ليبيا مسعود أبو عجيلة نجلاء المنقوش

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الوطن الليبية

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