الدبيبة: نتمنى التوفيق لقطر في تنظيم أول بطولة كأس عالم يستضيفها العرب

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 November, 2022

أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عن تمنياته بالتوفيق لقطر في تنظيم أول بطولة كأس عالم يستضيفها العرب.

وقال الدبيبة في تغريدة له بموقع “تويتر” “نحن على موعد تاريخي مع أول بطولة كأس عالم يستضيفها العرب، غدا تنطلق النسخة الـ22 من البطولة العالمية في العاصمة القطرية الدوحة، في نسخة فريدة واستعدادات مذهلة ضمنت الفخر لكل العرب قبل بداية المنافسات” معربا عن تمنياته بالتوفيق للقطريين حكومة وشعبا بقيادة الشيخ تميم بن حمد في هذا المحفل الكبير.

وأضاف الدبيبة “نشد على أيدي المنتخبات العربية الأربعة، القطري والسعودي والمغربي والتونسي؛ لتقديم أداء تنافسي مشرف”.