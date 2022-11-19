«إنتربول» تدرب العاملين بمركز إيواء المهاجرين على كشف الإرهابيين

يزور فريق تابع لمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «أنتربول» ليبيا لتدريب العاملين بمركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين على استعمال جهاز (BIOSLED) الذي يساهم في كشف المقاتلين الإرهابيين والمجرمين المطلوبين الذين يحاولون عبور الحدود مستغلين تدفق الهجرة غير الشرعية.

يأتي ذلك ضمن عملية «هوت سبوت» التي تنفذها «أنتربول» في المعابر الحدودية والخطوط الخضراء ومراكز استقبال أو اعتقال المهاجرين غير النظاميين ومراكز الشرطة، وتقول إنها أجرت عمليات في المملكة المتحدة وألبانيا ومقدونيا الشمالية ومونتينغرو وصربيا في العام 2021.

الطرابلسي استقبل فرق «إنتربول»

ويوم الثلاثاء الماضي، استقبل وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد مصطفى الطرابلسي، الفريق الموفد من المركز الإقليمي لمكافحة الإرهاب بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالأمانة العامة للإنتربول المعني بتنفيذ عملية (HOTSPOT).

– وفد من وزارة الداخلية يشارك في اجتماعات «الانتربول» بنيودلهي

– وفد ليبي يشارك في اجتماع الإنتربول لقادة الشرطة بالشرق الأوسط

واستمع الوزير خلال اللقاء لشروح وافية من قبل أعضاء الفريق عن العملية وأهدافها ومدى أهميتها في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وضبط المطلوبين، وحسب بيان صادر عن «إنتربول» فإن عملية «هوت سبوت» هي مبادرة تعتمد على استخدام البيانات البيومترية لمنع الإرهابيين من عبور الحدود وتقويض الشبكات التي تيسر سفرهم.

وقالت إن هذه العملية تهدف إلى تعزيز التقصي والمساعدة على كشف المقاتلين الإرهابيين الأجانب والمجرمين الذين يحاولون عبور الحدود مستغلين تدفقات الهجرة غير النظامية.