الجديد: ابعدوا الناس عن المشاكل العائلية الدائرة بين الصديق الكبير وعلي الحبري

ليبيا – قال المحلل الاقتصادي مختار الجديد إن المصرف المركزي اكتشف “فجأة” الأربعاء وجود عملة مزورة فئة خمسين دينارًا فأصدر بها تحذيرًا لناس يحذرهم من تداولها.

الجديد وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أضاف :”أولًا اسمها عملة مزيفة وليست عملة مزورة يامتعلمين، ثانيا: الناس لا ينقصها المشاكل العائلية الدائرة بين الصديق الكبير وعلي الحبري والمناكفات التي بينهم فابعدوا الناس عنها”.

وواصل الجديد حديثه :” ثالثا العملة دخلت السوق وتورطت فيها الناس ولا يوجد حل لها فإلغائها وعدم الاعتراف بها سينتج عنها خسائر ستقع على رأس الناس والحبري مش حيطق فيه شيء”.

