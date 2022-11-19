المبروك: بيان مركزي طرابلس حول العملة المزورة يصب في خانة التجاذبات السياسية

الوطن|رصد

علق أستاذ الاقتصاد الجامعي أحمد المبروك على بيان المصرف المركزي طرابلس بشأن ضبط عملة مزورة من فئة 50 دينارا تحمل توقيع نائب محافظ المصرف علي الحبري مؤكدا أن الإشارة إلى الأمر من دون التطرق إلى التفاصيل بشأن العملة الأصلية والمزورة يصب في خانة التجاذبات السياسية.

وقال المبروك خلال تصريحات صحفية إن العملة المطبوعة في روسيا متداولة بين عامة الناس ويقبل التعامل بها تجاريا ولا أحد يرفضها على المستوى الشعبي.

وأضاف المبروك أن “مركزي طرابلس” يقول إنها عملة مزورة ولا يقول مزيفة، وهناك فرق في المعنى الاصطلاحي للكلمة.