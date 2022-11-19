مركز مكافحة الأمراض: التدخين يحتوي على 80 مادة تسبب السرطان

وجه المركز الوطني لمكافحة الأمراض تحذيرا من ممارسة عادة التدخين، مؤكدا أنه يزيد من احتمالية الإصابة بغالبية أنواع السرطانات.

وذكر مركز مكافحة الأمراض، في إيجاز له، أن التدخين بأنواعه يحتوي دخان السجاير على مايقارب 80 مادة مسببة للسرطان، وعند استنشاق دخان السجائر فإن هذه المواد تدخل الرئة وتنتشر في جميع أعضاء الجسم.

وتابع، أنه يحدث تحور أو تغير في الجينات يؤدى إلى تحفيز نمو الخلايا وتكاثرها بشكل مفرط خارج عن نطاق السيطرة وهذا مايسمى بالأورام السرطانية.

وأوضح المركز أن الدراسات أكدت مؤخرا أن نصف نسبة المدخنين يتوفون بمرض السرطان أو غيرها من الأمراض المتصلة به.