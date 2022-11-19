باشاغا: الحكومة ستدعم القطاع الخاص لتطوير الاقتصاد

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 November, 2022

أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا أن الحكومة الليبية ستدعم القطاع الخاص لثقتها بقدرته على تطوير الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال افتتاح باشاغا المؤتمر التمهيدي السياسات العامة الاقتصاد والاستثمار والتمويل في ليبيا تحت شعار”نحو هوية مستقبلية راسخة للاقتصاد الوطني” بمشاركة وحضور وفود من غرف التجارة ( سبها، الزنتان، الغربية، طرابلس، مرزق، درنة، البيضاء، مصراتة).

وشدد باشاغا خلال المؤتمر الذي عقد في مدينة بنغازي على ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص وتحسين القطاع المصرفي للنهوض بالاقتصاد الوطني.

وأشار باشاغا خلال المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازى إلى التحديات الجسيمة التي تواجهها ليبيا في ظل ما يشهده العالم أجمع من أزمات اقتصادية، وكذلك استمرار حالة الركود الاقتصادي التي تهدد ليبيا وتثقل كاهل المواطن.

وجرى خلال المؤتمر عرض الورقات البحثية للمشاركين والتي تتناول عددا من القضايا التي تهم الاقتصاد الليبي وكيفية معالجة المشاكل ووضع الحلول لها.

وشارك في المؤتمر نائب رئيس الوزراء سالم الزادمة، وعضوي مجلس النواب بدر النحيب ، وسعيد مغيب وعدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة الليبية، ورئيس المجلس التسيري لبلدية بنغازي صقر أبوجواري.