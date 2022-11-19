مركز الرقابة على الأغذية يرفض شحنة تونة قادمة من سلطنة عمان

أكد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية رفض شحنة علب تونة مفتتة بزيت دوار الشمس، قادمة من سلطنة عمان، وذلك في منفذ مصراتة البحري.

وقال المركز في بيان، اليوم السبت، إن الشحنة من نوع «باركو- BARCO»، وضمت 6 آلاف و450 كرتونة، موضحًا أن سبب رفضها هو عدم تجانس اللون والقوام والطعم والرائحة واحتواؤها على قطع لحم لانشون.

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جولة تفتيش في العامرية

في سياق آخر، قام مفتشو فرع المركز بالجفارة رفقة أعضاء جهاز الحرس البلدي التابع للفرع بجولة تفتيشية استهدفت عددًا من المحال التجارية بمنطقة العامرية، وانتهت الجولة إلى توصية بقفل قصاب اليرموك.

وجاءت التوصية بناءً على عدد من المخالفات، منها: انبعات روائح كريهة داخل القصاب وسوء النظافة العامة وعدم وجود ترخيصن وغياب برنامجي الأمن والسلامة ومكافحة الآفات وعدم وجود شهادات صحية.