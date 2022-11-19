النائب العام يصدر أمر بحبس مسؤول تورط في تسهيل الاستيلاء على 3 عقارات مملوكة للدولة

ليبيا – أصدر النائب العام الصديق الصور أمر بحبس مسؤول سابق عن تدبير شؤون أملاك ليبيا، احتياطياً بتهم تزوير محررات رسمية والتصرف في بعض الأملاك العقارية المملوكة للدولة.

وبحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام، فقد باشرت النيابة التحقيق في واقعات التصرف في بعض الأملاك العقارية المملوكة للدولة، استناداً على وثائق رسمية مزورة، حررها – إثَر انتهاء ولايته – مسؤول سابق عن تدبير شؤون تِلْكُ الأملاك.