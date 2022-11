النائب العام يصدر أمر بحبس مسؤول تورط في تسهيل الاستيلاء على 3 عقارات مملوكة للدولة

ليبيا – أصدر النائب العام الصديق الصور أمر بحبس مسؤول سابق عن تدبير شؤون أملاك ليبيا، احتياطياً بتهم تزوير محررات رسمية والتصرف في بعض الأملاك العقارية المملوكة للدولة.

وبحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام، فقد باشرت النيابة التحقيق في واقعات التصرف في بعض الأملاك العقارية المملوكة للدولة، استناداً على وثائق رسمية مزورة، حررها – إثَر انتهاء ولايته – مسؤول سابق عن تدبير شؤون تِلْكُ الأملاك. وقال البيان، إن وكيل النيابة اطلع بمسؤولية بحث الظروف الملابسة لواقعة وضع اليد على عقار مميز لدى مصلحة أملاك الدولة باسم المدرسة اليونانية، فأنبأ بحث الأدلة التي انطوى عليها بلاغ جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة، عن إثبات انخراط ذلك المسؤول في مشروع إجرامي رام من خلاله تسهيل فعل الاستيلاء على ثلاثة عقارات مملوكة للدولة في مدينة طرابلس. وأشار إلى أن المتهم تعمده تحرير عقود بيع نسبت إلى الدولة زوراً، فيسرت لبقية الجناة السيطرة المادية على إحداها، وإبدال حاله بهدم البناء المشيد عليه؛ ومباشرة الانتفاع به، وبفراغ المحقق من مواجهة المتهم بالواقع المنسوب إليه وإحاطته بالجرائم المسندة إليه، قرر حبسه احتياطياً على ذمة التحقيق.

