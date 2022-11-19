مفارزُ اللّواء (444 قِتال)، تتمكن من ضبطِ عدد ( 3 ) سيارات محمّلة بمجموعات من جنسيّات أفريقيّة، تم تهريبهم عبر الحدود اللّيبية

طرابلس 19 نوفمبر 2022 (وال)- تمكّنت مفارزُ اللّواء (444 قِتال)، من ضبطِ عدد “3” سيارات محمّلة بمجموعات من جنسيّات أفريقيّة، تم تهريبهم عبر الحدود اللّيبية في وقتٍ سابق، وقد تمّ ضبط عدد من المسؤولين على التهريب، كما ضُبِطَت معهم قطع من الأسلحة النّاريّة،.

وتعمل مفار اللواء على القيام ب دوريّات ثابتةٍ ومتحركة وعلى مدار 24 ساعة؛ تدكُّ معاقلَ التّهريب وحصون المهربّين وتطاردهم في هذه المساحات المفتوحة وعلى امتداد الرقعة الجغرافية لبلادنا .(وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال