البكوش: يجب أن يكون هناك رد حاسم على انتهاك اليونان للسيادة الليبية

هاجم صلاح البكوش، مستشار مجلس الدولة الاستشاري السابق، موقف المجلس الرئاسي من أزمة وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس قبل أيام، لدى رفض الأخير لقاء وزيرة خارجية حكومة الدبيبة نجلاء المنقوش.

كتب قائلًا على تويتر: “‏إن الرد الجبان والمشين من قبل أعضاء المجلس الرئاسي المنفي واللافي والكوني على التصرفات المخزية لوزير الخارجية اليوناني يعيد التأكيد على الضرورة الملحة لانتخاب قادة أكفاء وحازمين. يجب أن يكون هناك رد واضح وحاسم على انتهاك اليونان للسيادة الليبية” وفق تعبيره.

وقبل أيام، كشف رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، عن إجراء اتصالات مع وزارة الخارجية اليونانية لاستيضاح أسباب إلغاء وزير خارجيتها نيكوس ديندياس زيارته إلى طرابلس اليوم الخميس.

وقال المنفي في بيان إن المجلس الرئاسي يحرص على استمرار العلاقات الودية مع كافة الدول التي تربطها بدولة ليبيا علاقات دبلوماسية.

وأضاف أن المجلس الرئاسي يسعى لتعزيز هذه العلاقات على قاعدة الاحترام المتبادل والقواعد الدولية المنظمة للعمل الدبلوماسي لتجنب كل ما يعرقل ويكدر صفو تلك العلاقات، مشيرا إلى أن اليونان في طليعة تلك الدول.

وشدد المنفي في بيانه على حرص المجلس الرئاسي على إزالة كل أسباب سوء الفهم وتجنب أية حوادث دبلوماسية ورفض أي خطوات تصعيدية.