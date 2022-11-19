وزير النفط يدعو الشركات العالمية للاستثمار في القطاع بليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 November, 2022

دعا وزير النفط والغاز محمد عون الشركات خلال لقائه سفير النمسا لدى ليبيا “كريستوفر مينبرج” الشركات العالمية للاستثمار في قطاع النفط والغاز بليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة النفطو الغاز أن الوزير قدم نبذة عن آليات التعاون المشترك بين ليبيا والنمسا فى إطار القوانين النافذة فى الدولة الليبية وبخاصة في قطاع النفط والغاز وكذلك آفاق الاستثمار فى القطاع فى المناطق البحرية والبرية وأن الدولة الليبية مازال بها مناطق شاسعة لم تكتشف بعد .

وأكد سفير النمسا أن النمسا يمكنها تقييم الفرص المتاحة فى مجال النفط والغاز الليبي وأنه على استعداد لتقديم المساعدة لما فيه مصلحة البلدين .