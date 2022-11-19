الخطوط الليبية تستأنف رحلاتها من بنغازي إلى الكفرة

أعلنت الخطوط الجوية الليبية استئناف رحلاتها من بنغازي إلى الكفرة، بمعدل رحلة واحدة كل أسبوع، بداية من الإثنين المقبل.

وقالت الشركة إن هذه الخطوة تأتي ضمن خطـة ربـط الجنوب الليبي بالشمال والشرق والغرب، كما تهدف إلى تخفيف أعبـاء السفر والتنقل عبر الصحراء على المواطنيـن.

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أول طائرة تصل الكفرة بعد فترة توقف

واستقبل مطار الكفرة، أمس الجمعة، أول طائرة مدنية بعد توقف لفترة طويلة، حيث جرى الإعلان عن إعادة فتحه نهاية الأسبوع.

وهبطت على مدرج المطار، ظهر أمس، أول رحلة جوية قادمة من مطار معيتيقة الدولي، تابعة لشركة طيران العالمية.