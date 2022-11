ليبيا – وقعت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة تصريف الأعمال وفاء أبوبكر الكيلاني، مع وزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا، اتفاقية تعاون مشترك لدعم فئة ذوي الإعاقة، والأسر المنتجة.

وتأتي هذه الاتفاقية وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة في إطار تعزيز التعاون المشترك بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والتأهيل، في كافة المجالات المشتركة لتقديم المنفعة العامة، وتقديم الخدمات العامة لمستفيدها وتبسيط الإجراءات الإدارية خدمة للمصلحة العامة.

وتهدف هذه الاتفاقية المشتركة بين الوزارتين إلى الرفع من مستوى الخدمات لفئة ذوي الإعاقة والأسر المنتجة ودعمها من أجل تحسين دخلها وتوفير احتياجاتها، في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه معالي الوزيرة بهاتين الشريحتين.

وتنص الاتفاقية على اتفاق وزيري الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني والعمل والتأهيل علي العابد، على تقوية وتعزيز التعاون بينها على أساس المساواة والمنافع المتبادلة وذلك وفق الإمكانيات المتاحة.

وتتولى وزارة الشؤون الاجتماعية تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمجموعات التي يتم إدماجها في سوق العمل، وذلك من خلال الوحدات الإدارية التابعة للوزارة، كما تتولى وزارة العمل تأهيل وتدريب فئة ذوي الإعاقة على مختلف المهتمين تمهيدا لشغل الوظائف وفق التشريعات النافذة.

وتنص على أن تتولى وزارة العمل والتأهيل التنسيق مع الشركات الوطنية والأجنبية والقطاع الخاص لتمكين ذوي الإعاقة الحصول على فرص العمل في هذه الجهات وبنسبة 5% من مجموع العاملين بها وفق التشريعات النافذة.

وتتكفل وزارة العمل والتأهيل التنسيق مع هيئة الأسرة المنتجة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية إعداد وتنفيذ الخطط التدريبية للأسر المنتجة بالبلديات من خلال المراكز التدريبية التابعة لوزارة العمل التي ستتولى أيضا التنسيق مع مختلف جهات العمل الوطنية والأجنبية بفتح مكتب الإخصائي الاجتماعي لهذه الجهات.

Shares

The post الكيلاني توقع اتفاقية مع وزارة العمل والتأهيل لدعم ذوي الإعاقة والأسر المنتجة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية