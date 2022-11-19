اليونان: حكومة الدبيبة تغتصب السلطة وتستغل موارد ليبيا

الوطن|رصد

قال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، إن حكومة عبدالحميد الدبيبة منتهية الولاية غير مخولة بتوقيع الاتفاقات، وهذا هو موقف الأمم المتحدة.

وأضاف ديندياس، في مقابلة صحفية، حكومة الدبيبة لديها تفويض محدود لا يخولها التوقيع على الاتفاقيات، وقد عملت اليونان على تبني الأمم المتحدة موقفا بأن هذه الحكومة غير مخولة بالتوقيع على الاتفاقات.

وأكد أن حكومة الدبيبة لا تلتفت للمطالب بإجراء الانتخابات وتغتصب السلطة وتستغل موارد ليبيا وتوقع أيضًا اتفاقيات مع الأتراك، والسكوت على كل هذا غير ممكن.

وأشار إلى أن علاقة بلاده مع ليبيا ستبقى كما هي، وستحاول الحفاظ على علاقة قوية مع شرق ليبيا، وبالتالي أيضًا مع مجلس النواب الليبي الذي يعطي قوة لموقف اليونان ضد إبرام المعاهدات غير القانونية مع الأتراك.