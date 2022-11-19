اليونيسف: الأطفال في ليبيا يعانون من آثار العنف والنزاعات

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” إن الأطفال في العديد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بينها ليبيا يعانون من الآثار المدمرة للعنف والنزاعات التي طال أمدها.

وأضافت المنظمة الأممية في بيان لها بمناسبة يوم الطفل العالمي الذي يصادف الـ20 من نوفمبر من كل عام، أنه منذ بداية العام الجاري قتل قرابة 580 طفلا بسبب النزاعات والعنف في العديد من الدول بمعدل يزيد عن 10 أطفال كل أسبوع، فيما أصيب عدد أكبر بكثير وهذا واقع غير مقبول وفق تعبيرها.

وأشارت “اليونيسف” إلى مقتل 3 أطفال على الأقل خلال 2022 في ليبيا بسبب أعمال العنف في العاصمة طرابلس، وأعربت عن جزعها لاستمرار الأطفال في دفع ثمن باهظ للعنف، كما دعت الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل إلى الالتزام بحماية الأطفال في حالات النزاع وضمان حقهم في الحياة.

وشددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة على ضرورة احترام حق الأطفال في الحماية من العنف في جميع الأوقات ومن قبل جميع أطراف النزاعات، وقالت إن العنف ضد الأطفال لا يمكن الدفاع عنه أبدًا، مشيرة إلى أن يوم الطفل العالمي يهدف إلى زيادة الوعي والتمويل لملايين الأطفال الذين يُحرمون من حقوقهم.