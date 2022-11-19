مكون الجنوب يرحب بإعادة العمل بنظام المحافظات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 November, 2022

رحب ممثلون عن المكون الاجتماعي لطرابلس الكبرى خلال لقائهم النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني بإعادة العمل بنظام المحافظات.

وأكد المكون الاجتماعي لطرابلس الكبرى خلال اللقاء أهمية نظام المحافظات ومساهمته في استقرار ليبيا، والابتعاد عن المركزية التي تعيق بناء الدولة بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وتم خلال اللقاء الذي حضره وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، استعراض رؤية المكون الاجتماعي لطرابلس الكبرى، لإعادة استقرار ليبيا، من خلال المؤتمر الجامع المزمع إقامته خلال الأيام القادمة، والذي يهدف إلى توحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء المراحل الانتقالية التي أربكت المشهد السياسي الحالي، وكذلك الإطلاع على تجارب عدد من الدول، التي شهدت نزاعات مسلحة مزقت النسيج الاجتماعي فيها، وكيف استطاعت تضميد جراحها، وتجاوز محنتها، مؤكدين بأن الليبين لديهم القدره على الاستفادة من تجارب هذه الدول، في إشارة إلى النتائج المتوقعة للملتقى المرتقب.

وأوضح الكوني أن نظام اللامركزية يضمن حقوق كافة مناطق ومكونات الشعب الليبي، من خلال المحافظات، بتسليمها ميزانياتها لإدارة مشاريعها، لكي تتفرغ الحكومة المركزية لأداء دورها في متابعة السياسة الخارجية وكل مايتعلق بالدولة.