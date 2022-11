السفير الفرنسي يؤكد لباشاآغا موقف بلاده الثابت من الحاجة لقاعدة دستورية وسلطة تنفيذية موحدة لإجراء الانتخابات

ليبيا – التقى السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج أمس الجمعه في بنغازي رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاآغا،ك.

مهراج أكد لباشاآغا وفقاً لتغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” موقف بلاده الثابت من الحاجة إلى قاعدة دستورية وسلطة تنفيذية موحدة من أجل إجراء الانتخابات في كل أنحاء ليبيا، والتزامها بوحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها.

