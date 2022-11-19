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البيوضي ينشر صورة تعبر عن حالة التعليم المأساوية..ويهاجم الوعود الوهمية للدبيبة

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

نشر المترشح الرئاسي سليمان البيوضي، صورة لطلبة من مدارس زليتن للعام الدراسي 2021 – 2022، يتلقون التعليم في ظروف بائسة.

وقال البيوضي، عبر حسابه في موقع فيسبوك، إن “هذه الصورة تعكس حجم الكارثة التي وصلنا لها، وكل الطبقة الحاكمة مسؤولة بشكل مباشر، وتغيير هذه الأجسام ضرورة ملحة ولا سبيل إلا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.

وتابع البيوضي: “أما حكومة الدبيبة التي تبيع الوهم بأنها ستقوم بتنفيذ 1500 مدرسة في العام 2022، فهذه حقيقتها المرة واستمرارها سيدمر ما تبقى”.

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الوطن الليبية

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