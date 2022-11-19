مستشفيات الأردن: 150 مليون دولار إجمالي ديون ليبيا للمستشفيات فقط

قال فوزي الحموري، رئيس جمعية المستشفيات الخاصة في الأردن، إن إجمالي ديون ليبيا للمستشفيات فقط، بلغت 150 مليون دولار.

واضاف الحموري في تصريحات صحفية، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية من منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة تعهد بسداد الديون خلال فترة محددة، ولكنه أخلف وعده ولم يُسدد.

وتابع: “مازلنا نأمل حل أزمة مديونية المستشفيات على الحكومة الليبية، والتي تراكمت منذ أكثر من 10 سنوات”.

وأكد الحموري أن هذه المبالغ تسببت في إرهاق مالي كبير لهذه المستشفيات، ونأمل معاجة الأزمة.