الخارجية الأمريكية: اليونان حليف لا غنى عنه في حلف الناتو

الوطن|متابعة

أكدت وزارة الخارجة للولايات المتحدة الأمريكية أن اليونان حليف لا غنى عنه في حلف الناتو، مشيرةً إلى أنها تلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز الأهداف المشتركة للبلدين في أوروبا وشرق البحر المتوسط.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل في تصريحاتٍ صحفية: “نحن نعتبر اليونان شريكًا لا غنى عنه وحليفًا رئيسيًا في حلف الناتو للولايات المتحدة“، مضيفًا “تلعب اليونان دورًا حاسمًا في الدفاع عن الجناح الجنوبي الشرقي لحلف الناتو، وتعمل الولايات المتحدة واليونان معًا على تعزيز أهدافهما المشتركة ليس فقط لمنطقتهما المباشرة ولكن لأوروبا بشكل أوسع“.

وكان باتيل يرد على سؤال من صحفي تركي بخصوص زيارة وزير الخارجية اليوناني الأخيرة لليبيا، حيث رفض نيكوس ديندياس النزول من طائرته بعد هبوطها في العاصمة طرابلس، وتوجه بدلاً من ذلك إلى مدينة بنغازي في شرق البلاد.

وردًا على سؤال بشأن ازدراء اليونان للحكومة منتهية الولاية، كرّر المتحدث: “ما أود قوله فقط، بما أنه ليس لدي أي رد فعل محدّد لأقدمه، هو أن اليونان شريك لا غنى عنه وحليف رئيسي في الناتو للولايات المتحدة، وتلعب دورًا مهمًا في حماية الجناح الجنوبي الشرقي لحلف الناتو، كما أنها تساعد أيضًا الولايات المتحدة في تحقيق أهدافها ليس فقط لمنطقة البحر الأبيض المتوسط المباشرة، ولكن أيضًا لأوروبا على نطاق أوسع“.