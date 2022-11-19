المسيليني: الزحف التركي قلص حجم المبادلات التجارية بين ليبيا وتونس

قال وزير التجارة التونسي السابق، محمد المسيليني، إن الحركة التجارية بين تونس وليبيا كانت أكثر انسيابية قبل الزحف التركي على الأسواق الليبية.

وأضاف المسيليني في تصريحات صحفية، أن الزحف التركي أدى إلى تقلص حجم المبادلات التجارية بين البلدين، وآن الأوان لكي تستعيد تونس مكانتها في الجوار الليبي.

وأشار المسيليني إلى أن إنشاء منطقة اقتصادية حرة بين البلدين، قد يكون طوق نجاة بالنسبة للمئات من الأسر التي تقتات من تجارة الحدود، وحلاً بالنسبة للدولة التونسية التي تبحث عن إيقاف نزيف التهريب، موضحاً أن هذه المنطقة ستسهم في جلب الاستثمارات وخاصة الحد من التهريب والتجارة الموازية.

وإكد عل ضرورة أن تعمل تونس على تكثيف التجارة البينية مع الدول الحدودية وخاصة ليبيا، بشكل يؤدي إلى تيسير انسياب السلع بين البلدين.

وأشار إلى أن المؤسسات الرسمية سواء التونسية أو الليبية لا تمتلك إحصاءات دقيقة حول نسب التهريب بين البلدين.

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