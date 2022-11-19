موقع أمريكي: وكالة FBI متأكدة أن بعض متورطي لوكيربي لا يزالون طلقاء

قال مسؤولون في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي «إف بي آي»، إنهم لا يعتقدون أنه قد جرى اعتقال جميع الأشخاص المسؤولين عن تفجير طائرة «بانام» الأميركية، الرحلة 103 فوق قرية لوكربي بإسكتلندا، التي صادف ذكراها أمس الثلاثاء، والتي وقعت في 21 ديسمبر العام 1988، ما أسفر عن مقتل 259 من الركاب وأفراد الطاقم، بينهم 190 أميركيًا، وقُتل 11 شخصًا على الأرض، وفق موقع «فوكس 29» الأميركي الإلكتروني.

وقال المكتب على موقعه في «تويتر»، اليوم الثلاثاء «بعد 33 عامًا من تفجير رحلة بان أمريكان 103 فوق لوكربي بإسكتلندا، ما زال مكتب التحقيقات الفيدرالي وشركاؤنا يسعون لتحقيق العدالة لـ270 ضحية»، بحسب التقرير الذي ساهمت فيه وكالة «أسوشيتد برس» أيضًا.

وأدى الانفجار الذي وقع على ارتفاع 30 ألف قدم، لانتشار حطام على مساحة تزيد على 845 ميلًا مربعًا، ما أدى إلى إنشاء أكبر مسرح جريمة على الإطلاق، حيث قام أكثر من 5000 متطوع من الولايات المتحدة وإسكتلندا بتمشيط المنطقة للبحث عن أدلة، واستعادوا خلالها 319 طنًا من الحطام وآلاف الأدلة.

ووجد المحققون شظية صغيرة دفعتهم إلى الاعتقاد بأن قنبلة وضعت داخل جهاز لاسلكي في قطعة من الأمتعة على متن الطائرة، كما وجدت قطعة صغيرة أخرى، مضمنة في قطعة من القميص، ساعدت في التعرف على الموقت المفجر.