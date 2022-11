بنغازي | القبض على مصري احتال على عدد من التجار بمبالغ مالية تقدر بـ 1.5 مليون دينار

ليبيا – ألقى مركز شرطة بوعطني القبض على شخص مصري الجنسية صادر بحقه أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة، على خلفية قيامه بالنصب والاحتيال على تجار بمبالغ مالية بقيمة 1.5 مليون دينار.

مديرية أمن بنغازي أكدت أن عملية القبض جاءت استجابةً لشكوى أكثر من مواطن ضد شخص مصري الجنسية يعمل كتاجر للمواد المنزلية، كونه قام بالنصب والاحتيال عليهم في مبالغ مالية ضخمة ولاذ بالفرار وتقدر هذه المبالغ بـ 1.5 مليون دينار.

وأصدر رئيس مركز شرطة بوعطني العميد أحمد النعاس تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب.

وأشارت المديرية إلى أن التحريات أفادت بهروب الشخص المطلوب إلى مدينة طبرق حيث يمتلك محلًا لبيع المواد المنزلية، وبالتنسيق مع مديرية أمن طبرق تم ضبطه وإنتقال أعضاء التحريات إلى طبرق وإستلام الشخص المطلوب والانتقال به إلى مركز شرطة بوعطني وإيداعه في الحجز القانوني.

وأفادت المديرية أنه وبالتحقيق مع الشخص المضبوط تبين أنه يدعى ( س.ع.ع) من مواليد 1983 مصري الجنسية يسكن في منطقة شبنة اعترف بما نسب إليه وتمت إحالته إلى النيابة العامة.

