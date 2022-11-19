المستشار صالح يناقش مع رئيس نقابة عمال الكهرباء “مشروع قانون النقابات”

الوطن|رصد

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة نائب رئيس النقابة العامة لعمال كهرباء ليبيا وعدد من أعضاء النقابة.

وتناول اللقاء الظروف الصعبة التي يعمل فيها العاملين في قطاع الكهرباء وعمل النقابة، كما ناقش مشروع قانون النقابات المعروض في جدول أعمال مجلس النواب الذي سوف ينهي الكثير من الصعوبات التي تواجه عمل النقابات بمختلف شرائحها.

واختتم اللقاء بتكرم ممثلي النقابة العامة لعُمال كهرباء ليبيا للمستشار صالح بدرع وشهادة شكر؛ عرفانًا وتقديرًا بمواقفه الوطنية ودعمه للعاملين في مختلف القطاعات.