صالح يبحث مع نقابة عمال الكهرباء مشروع قانون النقابات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 November, 2022

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع نائب رئيس النقابة العامة لعُمال كهرباء ليبيا وعدد من أعضاء النقابة مشروع قانون النقابات المعروض في جدول أعمال مجلس النواب.

وبين الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد في مدينة القبة مناقشة مشروع قانون النقابات المعروض في جدول أعمال مجلس النواب الذي سوف ينهي الكثير من الصعوبات التي تواجه عمل النقابات بمختلف شرائحها.

وفي ختام اللقاء كرم ممثلي النقابة العامة لعُمال كهرباء ليبيا رئيس مجلس النواب بدرع وشهادة شكر وتقديرا عرفانا بمواقفه الوطنية ودعمه للعاملين في مختلف القطاعات.