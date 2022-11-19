الكوني يستعرض محاور «المؤتمر الجامع» مع ممثلي المكون الاجتماعي لطرابلس

اجتمع النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني مع ممثلين عن المكون الاجتماعي لطرابلس الكبرى اليوم السبت، وناقشوا مسألة «إنهاء المراحل الانتقالية التي أربكت المشهد السياسي»، ومحاور المؤتمر الجامع للمصالحة المرتقب عقده خلال الأيام المقبلة.

وقال المجلس الرئاسي في بيان إن ممثلي المكون الاجتماعي «أعلنوا ترحيبهم الكامل برؤية الكوني الممثلة في إعادة العمل بنظام المحافظات، لما له من أهمية ومساهمة في استقرار ليبيا، والابتعاد عن المركزية التي تعيق بناء الدولة».

استقرار ليبيا محاور نقاش بين الكوني وممثلي المكون الاجتماعي بطرابلس

شارك في اللقاء وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد الحويج، وجرى تناول رؤية الحضور لإعادة استقرار ليبيا من خلال المؤتمر الجامع المزمع إقامته خلال أيام، والذي يهدف لتوحيد مؤسسات الدولة.

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الاطلاع على تجارب دول شهدت نزاعات مسلحة

كما يهدف المؤتمر إلى الاطلاع على تجارب عدد من الدول، التي شهدت نزاعات مسلحة مزقت النسيج الاجتماعي فيها، وكيف استطاعت تضميد جراحها، وتجاوز محنتها.

وقال الكوني إن الجلسة اتسمت بالفاعلية في النقاش، مضيفاً أن نظام اللامركزية يضمن حقوق جميع مناطق ومكونات الشعب الليبي، من خلال المحافظات، بتسليمها ميزانياتها لإدارة مشاريعها، لكي تتفرغ الحكومة المركزية لأداء دورها في متابعة السياسة الخارجية وكل ما يتعلق بالدولة.

الكوني والحويج خلال اجتماعها مع ممثلي المكون الاجتماعي لطرابلس الكبرى، 19 نوفمبر 2022. (المجلس الرئاسي)

جانب من اجتماع الكوني مع ممثلي المكون الاجتماعي لطرابلس الكبرى، 19 نوفمبر 2022. (المجلس الرئاسي)