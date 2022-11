ليبيا – بمناسبة اليوم الوطني للشباب والذي يوافق يوم 15 نوفمبر من كل عام، أحيت وزارة الشباب بحكومة تصريف الأعمال فرع سبها احتفالية نظمتها ببلدية سبها حضرها مدير فرع وزارة الشباب سبها ورئيس مجلس إدارة وكالة الجهود التطوعية للشباب”د محمد زايد ” ونائبه هشام عواج.

وحضر الاحتفالية وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للحكومة عدد من أعضاء مجلس الإدارة، وعضو المجلس البلدي سبها وعضو المجلس البلدي البوانيس، أعضاء برلمان الشباب وشباب جمعية بيوت الشباب وقادة الحركة الكشفية، وشباب وكالة الجهود التطوعية و قادة الأمل و منسقي صندوق تيسير الزواج.

يشار إلى أن وزارة الشباب اعتمدت خطة عودة الحياة للمرافق الشبابية واحياء الأنشطة والبرامج الشبابية بكافة ربوع الوطن برعاية عبد الحميد الدبيبة، واشراف وزير الشباب فتح الله الزني ،وتحديد يوم 15نوفمبر من كل عام يوماً وطنياً للشباب.

Shares

The post وزارة الشباب بحكومة الدبيبة فرع سبها تحي اليوم الوطني للشباب first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية